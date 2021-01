Bolsonaro sabota vacina salvadora

1 – Observatório dos Direitos Humanos acusa presidente de ter boicotado o combate à covid 19, que matou o prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, e duas irmãs, enquanto ele ridicularizava os 50,38% de eficácia da Coronavac, sem sequer saber do que se trata. 2 – Macron pregou boicote à soja brasileira por causa das queimadas na Amazônia, pelas quais culpa o capitão sem noção. 3 – Casa dos Representantes dos EUA começa a julgar impeachment de Trump. 4 – Voto da bancada do PT no candidato do Centrão e de Bolsonaro não pode ser definido como apoio, mas cumplicidade de delilnquentes em busca de impunidade. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.