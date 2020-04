É imensa a repercussão negativa do uso por Jair Bolsonaro de fakenews em suas redes sociais na batalha eleitoral com governadores, especialmente João Doria, por causa da quarentena no combate ao coronavírus no Brasil. Urge que ambos deponham as armas e se disponham a participar da mesma guerra contra inimigo comum antes que percam já a luta nas urnas em 2 anos e 7 meses.