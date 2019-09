Agatha, vítima da incúria geral

Agatha Félix, de 8 anos, é vítima da incúria geral de políticos que usam verbas públicas que deviam ser destinadas à proteção do cidadão pobre para enriquecer ilicitamente e de figurões do Judiciário, como Gilmar Mendes, do STF, que concedem habeas corpus a torto e a direito para privilegiar padrinhos corruptos em nome do garantismo da impunidade. Apontar culpados com dedo em riste para a frente para não disparar no próprio peito em nada resulta de concreto para salvar novos inocentes de balas perdidas ainda não disparadas. Tem muita gente irresponsável tentando lavar as mãos no sangue da inocente do complexo do Alemão.

Assuntos para comentário da terça-feira 24 de setembro de 2019