Efeito Bolsonaro-Moro reduz mortes

O G1 da Globo informa que as mortes violentas caíram este ano 25% no Brasil e 34% no Nordeste por um motivo que ninguém pode definir qual seja. Ao reproduzir a notícia, O Antagonista foi direto ao assunto: isso resulta de um efeito Bolsonaro-Moro. Concordo: até os bandidos sabem que seus coleguinhas do PT não estão mais no poder e a sensação de impunidade não incentiva seu instinto assassino. Para reduzir ainda mais a criminalidade urge Bolsonaro, Moro, Maia e Alcolumbre se reunirem e extinguirem imediatamente a PEC da Bengala, que foi instituída por um criminoso que está preso, Eduardo Cunha, para prejudicar sua inimiga favorita, Dilma. Com ela fora do poder e o autor da PEC atrás das grades, urge jogar a medida no lixo da História. Palmas para Marco Aurélio Mello, que definiu a censura de Toffoli e Moraes como “mordaça, mordaça”, no que foi seguido por Mourão. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver o vídeo no YouTube clique aqui