Moro contra o crime

As medidas anunciadas pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, para combater o crime organizado e a corrupção serão a primeira batalha de uma guerra que será acirrada porque os tentáculos das quadrilhas contaminam os poderes e os partidos da República. A batalha para sua aprovação será renhida no Congresso, mas a grande resistência virá mesmo do STF. Reunindo promessas de campanha de Bolsonaro com as medidas já propostas e desfeitas antes no Congresso, o projeto servirá de ponto de partida, "primeiro passo", como comentou o ministro do STJ Herman Benjamin em artigo no Estadão. Referi-me também à delação premiada de Léo Pinheiro, da OAS, dizendo que deu propina e doação em caixa 2 para o ex-prefeito de Marília, SP, Ticiano Toffoli, irmão do presidente do STF, Dias Toffoli, que na abertura do ano parlamentar, propôs um pacto a Executivo e Legislativo. Que pacto, doutor?

