Pedras que contam

Em sua instalação Ilha Brasilis, com pedras de milhões de anos de existência que cata em garimpos por todo o território nacional, na véspera do encerramento da 33.º Bienal de São Paulo, a artista plástica Denise Milan falou do que elas contam de essencial, mandando uma mensagem do continente Brasil para o mundo inteiro: para não perecer urge co-existir.