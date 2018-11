Tchau, toma lá, dá cá!

Indicação de Ricardo Vélez Rodriguez, professor, filósofo, autor de 30 livros, para o estrategico Ministério da Educação e um bom indício de que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, está mesmo empenhado em mandar o podre, decadente e agonizante toma lá dá cá do presidencialismo de coalizão pro diabo que o carregue. Deus nos acuda a todos e o ilumine. Amém. Se gostar deste vídeo, dê um like, clique no sininho para ser avisado sempre que gravar e publicar os próximos; e me acompanhe diariamente no Blog do Nêumanne do Portal do Estadão e no meu site Estação Nêumanne (www.neumanne.com); de segunda a sexta, às 6 horas, no Estadão Notícias e, às 7h30m, no Jornal Eldorado da Radio Eldorado – FM 107,3 (eldorado@estadao.com.net); e esporadicamente no Estadáo às 5, aqui mesmo no YouTube. Direto ao assunto. Inté mais ver. E Deus é mais!

