Populismo de rapina

Esta discussão aberta com o discurso do rapper Mano Brown na Lapa sobre a perda de contato do PT com o povo é balela. O partido, como, de resto, a esquerda soit-disant socialista no Brasil nunca tiveram contato algum com o povo, limitando-se a limpar o bolso da cidadania sem por a mão nele, apenas usando as instituições da República para fazê-lo. Este foi um dos temas que abordei no programa da BandNews TV sobre a eleição, com ancoragem de Eduardo Barão e a participação da colega Thaís Herédia, do economista André Perfeito e do senador eleito Major Olímpio do PSL, no domingo do segundo turno, 28 de outubro, às 22 horas.

Para ver parte do programa clique no play no vídeo abaixo: