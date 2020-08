Um senador em apuros

O objetivo era se defender dos desdobramentos do caso Queiroz e a rachadinha. Mas o que ocorreu foi um esforço improdutivo para negar o que hoje está exposto à luz do sol. O senador aproveitou para atacar a Lava-Jato e elogiar Augusto Aras. Mas não se deu conta de que a Lava-Jato não está diretamente envolvida no seu caso e que Aras é chefe formal da PGR mas não tem liderança no Ministério Público, nem em qualquer outra área da Justiça.

