Um guia para o mundo em que vivemos

O livro é um dedicado esforço para analisar as relações entre democracia e capitalismo, dois polos complementares e conflituosos que evoluem entrelaçados. Com a mundialização, essa evolução foi turbinada, para o bem e para o mal. Por um lado, o capitalismo tomou conta do planeta, disseminando seus padrões e ficando fora de controle, com o que o mundo se viu mergulhado no risco, na destruição ambiental, no desemprego. A desigualdade cresceu, as economias nacionais passaram a girar com mais dificuldades. A vida se tornou mais integrada, a conectividade ligou povos e pessoas. A revolução tecnológica funcionou, aqui, como um fator de propulsão.