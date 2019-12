Toffoli mergulha no jogo político

Ao conceder entrevista ao Estadão (16/12) para elogiar o governo Bolsonaro e atacar a Lava Jato – uma destruidora de empresas, em sua formulação –, o presidente do STF, José Antonio Dias Toffoli, entrou para valer no jogo político.

O que antes era marcado pela cautela, agora ficou escancarado. Toffoli trocou a toga pela traje de “articulador político”.

Não é inusitado que o presidente de uma Corte superior movimente-se para fora de seu quadrado. Não foi a primeira vez, nem será a última.

Toffoli propõe-se a ser um articulador ativo. Alguém que critica o Ministério Público por não ser transparente, que relativiza o combate à corrupção, que alivia na avaliação do governo e se apresenta como defensor das instituições e do diálogo.

Também quer ser visto como expressão do que há de “antimajoritário” no STF, ou seja, não fala nem decide movido pelos desejos e aspirações da maioria da população.

Maioria é sempre um conceito escorregadio. Numa sociedade complexa e fragmentada como a brasileira, pode significar muitas coisas. Toffoli opõe-se à maioria que aplaude a Lava Jato, o que agrada ao PT, mas abraça a maioria que elogia o bolsonarismo, tentando ficar bem com o governo. Escolhe lados, em que pese querer ser magnânimo, justo e imparcial.

Um STF assim politizado pode ser mais um problema do que uma solução. Toffoli afirma que a Corte “está firme no combate à corrupção”, mas não esconde que é um aliado dos juízes que desejam frear a Lava Jato e seus procedimentos, como a prisão após segunda instância e as delações premiadas. As atuação não une, mas ajuda dividir a Corte.

Sua atual desenvoltura política torna o STF menos autônomo e independente. Acusar a Lava Jato de prejudicar empresas soa como leniência: seria melhor deixar como estava, fazer vistas grossas para a escala da corrupção nas empresas atingidas? No caso das opiniões sobre o governo, Toffoli não deu nome aos bois quando mencionou as áreas que funcionam bem. Varreu para baixo do tapete todas as flagrantes agressões jurídicas do governo, seu descaso pela administração pública e seu desrespeito retórico à Constituição.

Ao mergulhar no tabuleiro político, o presidente do STF quer obter valorização e reconhecimento: “os ataques que me são direcionados não são na verdade para me desacreditar. É para fazer com que as pessoas não acreditem em mais nenhuma instituição. Isso aí é ruptura da democracia”.

Termina assim por criar uma nova “lenda urbana”, procedimento que ele tanto crítica em seus adversários.