Só há um jeito de salvar a economia

Nada tenho contra lojas e shoppings. Em muitos desses últimos, em particular, encontro condições de acessibilidades que para mim são essenciais. O problema não é esse. O problema é: o que essa gente tem de tão importante para fazer num shopping em plena pandemia? Passear, ver vitrines, comprar supérfluos, levar crianças para brincar? E numa loja de rua, naquela muvuca de bancas, barracas e ambulantes? Não há nada, absolutamente nada, que justifique uma saída da quarentena para ir às compras. Alguns alegam que gostam de “dar uma olhadinha”, outros que querem aproveitar as promoções e uns terceiros que o valor dos fretes é alto demais e por isso precisam comprar presencialmente.

Nada tenho contra lojas e shoppings. Em muitos desses últimos, em particular, encontro condições de acessibilidades que para mim são essenciais. O problema não é esse. O problema é: o que essa gente tem de tão importante para fazer num shopping em plena pandemia? Passear, ver vitrines, comprar supérfluos, levar crianças para brincar? E numa loja de rua, naquela muvuca de bancas, barracas e ambulantes? Não há nada, absolutamente nada, que justifique uma saída da quarentena para ir às compras. Alguns alegam que gostam de “dar uma olhadinha”, outros que querem aproveitar as promoções e uns terceiros que o valor dos fretes é alto demais e por isso precisam comprar presencialmente.