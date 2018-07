Normalidade perversa

Dá para entender. Se você acha que te deram um golpe, nada mais natural do que você mesmo virar um golpista. Golpes passam a te ser naturais, pouco importando as consequências que terão para os demais. É como uma praga, uma maldição, que te gruda no corpo e te assombra, te cega e alucina, passando a integrar o teu próprio modo de ser.

Dá para entender, mas não para aceitar. Porque você pode se beneficiar no primeiro momento, afinal conseguiu criar um fato e ficar nas manchetes das redes durante um domingo inteiro, rodando de meme em meme, comemoração em comemoração, para então terminar em fúria e acusações. Para quem só pensa em voltar ao poder, uma embrulhada jurídica soa como música, espalha névoa e indefinição sobre tudo. Reforça tua obsessão golpista, seja a que você diz te vitimar, seja a que você mesmo pratica. Quanta mais confusão conseguir criar, melhor.