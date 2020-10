Banalização do combate à corrupção é estratégia eleitoral

O importante é o que está por trás. “Acabar” com a Lava Jato é algo que não estava incluído nas promessas do então candidato, eleito de braços dados com o combate à corrupção. Implica uma ruptura com as expectativas dos “lavajatistas”, tanto dos radicais fervorosos que apoiam o bolsonarismo, como dos moderados. E é mais um claro posicionamento em defesa dos filhos, políticos com conhecidas trajetórias de trambiques, para dizer o mínimo.