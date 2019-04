Quem Faz

MARCO AURÉLIO NOGUEIRA é Professor Titular de Teoria Política da UNESP. Foi diretor do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais-IPPRI desta universidade (2011-2015), em São Paulo. Atualmente, coordena o Núcleo de Estudos e Análises Internacionais-NEAI, vinculado ao Instituto. Colunista do Estadão e tradutor, trabalha principalmente com temas relacionados a reforma do Estado, democracia, sociedade civil, globalização e modernidade. Seu mais recente livro é As Ruas e a Democracia. Ensaios sobre o Brasil contemporâneo (Contraponto/FAP, 2013).