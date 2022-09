Série de entrevistas sobre a importância da educação política para o desenvolvimento da Democracia: episódio 4

O Movimento Voto Consciente (MVC), em parceria com a Plataforma Um Brasil, ligada à Fecomercio de São Paulo, lança esta semana uma série de entrevistas que trata do desafio essencial da Educação Política para os fins da Democracia.

Entre segunda-feira dia 26 de setembro e sexta-feira dia 30 de setembro será um vídeo por dia conduzido pelo diretor do MVC, Humberto Dantas – link abaixo. Farão parte da série representantes de empresas, organismos públicos, associações e acadêmicos que trarão seus trabalhos, visões e desafios atrelados a um compromisso do MVC e da democracia: a educação política. Um pilar essencial para o exercício fundamental do voto.

No quarto vídeo da série, a diretora do Grupo Natura Ana Costa, apresenta o caso de educação política de uma empresa diretamente relacionada a milhões de profissionais associados aos negócios da marca. Ao seu lado, Gabriel Marmentini, diretor do Portal Politize, mostra o mais bem sucedido e premiado caso de geração e disseminação de conteúdos de educação política em meio predominantemente virtual. Não perca!

