Série de entrevistas sobre a importância da educação política para o desenvolvimento da Democracia: episódio 1

O Movimento Voto Consciente (MVC), em parceria com a Plataforma Um Brasil, ligada à Fecomercio de São Paulo, lança esta semana uma série de entrevistas que trata do desafio essencial da Educação Política para os fins da Democracia.

Entre segunda-feira dia 26 de setembro e sexta-feira dia 30 de setembro será um vídeo por dia conduzido pelo diretor do MVC, Humberto Dantas. Farão parte da série representantes de empresas, organismos públicos, associações e acadêmicos que trarão seus trabalhos, visões e desafios atrelados a um compromisso do MVC e da democracia: a educação política. Um pilar essencial para o exercício fundamental do voto.

No primeiro vídeo da série, a cientista política Ana Julia Bernardi, doutora pela UFRGS e professora da pós-graduação em Ciência Política da FESP-SP fala sobre a visão de política da juventude na companhia do engenheiro Arnaldo Landi, sócio da Engeform, construtora que realiza ações de educação política com seus colaboradores, e aborda o desafio empresarial da educação política de forma prática com base no exemplo de sua companhia. Não perca!

Acesse o vídeo aqui.