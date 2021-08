Reforma política – acesse conteúdos exclusivos em debate

A reforma política está, de novo, em curso. Na verdade, parece que nunca saiu da pista, desde o final dos anos 80, imediatamente após a promulgação da Constituição Federal vigente. Vivemos, assim, esse processo faz décadas e geramos instabilidades em busca de algo que não temos certeza. O desenhista que apaga seus rabiscos a todo o instante perde o norte de sua obra e corre o risco de rasgar o papel. Temos hoje um sistema compreensível diante de tantas vontades e do empilhamento de tantas mudanças, por vezes, desordenadas?

A despeito de respostas e percepções sobre esse universo, o blog Legis-Ativo tem debatido, em seus dois textos semanais e no seu podcast, as diversas nuances da reforma política. Adicionalmente, o Centro de Liderança Pública tem defendido faz anos uma agenda própria de reforma política. O Movimento Transparência Partidária, por sua vez, nasce concentrado em algo que deveria estar na pauta das reformas: mais transparência para as organizações que detêm o monopólio da representação política no país e são fortemente impulsionadas com recursos públicos para diferentes fins associados às suas funções. Por fim, o Movimento Voto Consciente, nascido nos anos 80, tem como causa seminal a educação política e o aprimoramento do debate sobre a democracia.

Diante de tais narrativas, o blog Legis-Ativo do Movimento Voto Consciente e do Estadão, juntou-se em rede ao Transparência Partidária e ao CLP para a produção de 10 episódios de um podcast especial denominado Reforma Política. O diretor-presidente do Voto Consciente, e gestor de educação do CLP, Humberto Dantas, e o diretor fundador do Transparência Partidária, Marcelo Issa, entrevistarão 10 cientistas políticos do blog Legis-Ativo sobre temas gerais da reforma. Os programas estrão disponíveis no blog, no seu espaço no Spotify e demais prateleiras de programas virtuais, bem como nas páginas de todos os parceiros envolvidos na internet. Os programas têm 30 minutos de duração e tratam da seguinte agenda:

1 – Distritão e alteração na lógica proporcional – Vitor Sandes (UFPI)

2 – Coligações em eleições proporcionais – Joyce Luz (FESP-SP e Movimento Voto Consciente)

3 – Representação de diversidade – Hannah Maruci (UFRJ)

4 – Transparência entre os partidos – Vitor Oliveira (Pulso Público)

5 – Justiça Eleitoral – vantagens e dilemas do Brasil – Leon Victor Queiroz (UFPE)

6 – Financiamento de campanha – Lara Mesquita (FGV-SP)

7 – A eterna sina de reformas políticas – Claudio André (Unilab – Bahia)

8 – Federação de partidos – Bruno Souza da Silva (Movimento Voto Consciente)

9 – Aspectos formais e informais da reforma política – Graziella Testa (FGV-DF)

10 – Participação popular e reforma política – Michelle Fernandez (UnB e CLP)

Os programas vão ao ar na próxima quinta-feira, dia 02 de setembro. Além disso, a plataforma de entrevistas e debates Um Brasil leva ao ar, na sexta-feira dia 27 de agosto, debate sobre reforma política. Mediado por Humberto Dantas, um dos apresentadores do canal, o evento gravado na semana passada contou com as participações de Hannah Maruci, Graziella Testa e Lara Mesquita. O conjunto de ações envolvendo autores do blog Legis-Ativo é mais um compromisso desse projeto com debate essencial à democracia.