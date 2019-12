Processo seletivo para parlamentares inovadores

Faltam 2 dias para terminar o processo de seleção do Programa Planejamento Estratégico Legislativo 2020 da Mandato Ativo, com 10 bolsas para mandatos parlamentares federais, estaduais e distritais que desejem inovar e acessar boas práticas no Legislativo.

A Mandato Ativo é uma consultoria pioneira em planejamento estratégico voltado para inovação de mandatos parlamentares e partidos políticos, do qual nossa colaboradora do Legis-Ativo, Ana Paula Massonetto, é cofundadora. A expectativa é selecionar parlamentares de partidos políticos diversificados, que estejam dispostos a planejar diretrizes e práticas inovadoras para os seus mandatos, durante o 1º semestre de 2020. “É desejável e possível aprimorar a governança dos mandatos, fortalecendo a atuação parlamentar para que incidam em políticas públicas efetivas e de qualidade”, explica a administradora pública Ana Paula Massonetto, fundadora da Mandato Ativo, em conjunto com o advogado André Previato e a assessora legislativa Duda Alcantara.

“O Planejamento Estratégico amplia também os canais de participação popular e de transparência dos mandatos, favorecendo o diálogo com a sociedade”, destaca Previato. Pesquisas apontam que 94% dos brasileiros concordam que “os políticos que estão no poder não representam a sociedade”. E 81% concordam que “o problema do país não é o partido A ou B, mas o sistema político” (Ipsos, 2017).

Para a deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP), a parceria foi fundamental. “Finalizamos o nosso planejamento estratégico para os próximos 4 anos após muitas discussões e trabalho. Muito obrigada à Mandato Ativo pela parceria fundamental e ao meu time por acreditar e construir esse sonho comigo. Sabemos onde queremos chegar, seguiremos juntos com esperança e muita garra!”, publicou a deputada em suas redes sociais.

Inscreva seu mandato até o dia 8 de dezembro: https://www.mandatoativo.com.br/processo-seletivo