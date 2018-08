Prêmio Paulista de Boas Práticas Legislativas – 4ª edição

Há exato um ano tratávamos aqui sobre certa descrença existente na política municipal e sobre a necessidade de mudarmos essa percepção. Um ano depois, está de volta a mais nova – e quarta edição – do Prêmio Paulista de Boas Práticas Legislativas, criado com objetivo de reconhecer boas iniciativas e experiências que estejam buscando transformar a realidade local a partir dos parlamentos.

O Prêmio é uma realização do Movimento Voto Consciente, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional São Paulo (OABSP), a Associação Paulista de Escolas dos Legislativos e Contas (APEL) e o Laboratório de Gestão Governamental (LAb.Gov) da Universidade de São Paulo.

Trata-se de iniciativa apartidária, gratuita, sem fins lucrativos e que tem inscrições abertas até o dia 10 de setembro. Nessa edição, além da premiação nas quatro consagradas categorias – Inovação, Excelência, Gestão Legislativa e Sociedade Civil – há duas premiações adicionais para mulheres, nas categorias Inovação e Excelência.

O Prêmio parte da ideia de que a vida das pessoas se dá nos municípios e, por essa razão, nada melhor do que reconhecer, dar visibilidade e auxiliar na difusão daquilo que tem sido feito e tem dado certo nas diferentes cidades do estado.

Novamente, não há distribuição de recursos financeiros de qualquer tipo e a participação é voltada exclusivamente a vereadores, câmaras municipais (mesas diretoras), servidores públicos dos parlamentos municipais, escolas do parlamento e organizações da sociedade civil do estado de São Paulo. As inscrições, sem identificação de seus autores, serão julgadas anonimamente por uma Comissão composta por nove membros, oriundos de três áreas do conhecimento: advogados(as), administradores(as) públicos(as) e cientistas políticos(as).

A divulgação dos selecionados ocorrerá exclusivamente pelo site do Movimento Voto Consciente em 22 de outubro e a cerimônia de premiação acontecerá no dia 22 de novembro de 2018, na sede da OAB em São Paulo.

Ao final, assim como na edição anterior, todas as iniciativas finalistas e vencedoras, tal como os contatos de seus autores, farão parte do banco de dados público no site do Movimento Voto Consciente e ficarão à disposição da sociedade, de modo a inspirar o trabalho em rede e a replicação em outros municípios.

Quer fazer parte? Conhece alguém que tenha uma boa iniciativa e que mereça ser conhecida e replicada? Inscreva-se!

Mais informações, inscrições e regulamento podem ser encontrados em: www.votoconsciente.org.br/premio