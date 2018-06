Podcast Legis-Ativo | Negociações abertas sobre a troca de partidos por parlamentares e famosos puxadores de voto

Os cientistas políticos Humberto Dantas e Vitor Oliveira debatem, no Podcast do Legis-Ativo de hoje, a possibilidade, de 07 de março a 07 de abril, de os eleitos por sistema proporcional – vereadores, deputados estaduais, deputados federais – poderem mudar de partido sem sofrer punição por infidelidade partidária.

“Vamos ter também uma filiação intensa de famosos. Surgiu a notícia de que Alexandre Frota, por exemplo, iria para o PEN”, coloca Humberto.

Vitor faz a crítica de que, muitas vezes, esses famosos acabam não sendo de fato puxadores de voto, exceto alguns poucos. Muitos dos famosos ficam no grupo de um exército de candidatos que têm uma votação média parecida, mas não no topo da votação.

Eles comentam ainda sobre as consequências dessa troca de partidos para a instalação das comissões, distribuição de vagas e o efeito funcionamento da Câmara dos Deputados.

Tratam também da instalação por Rodrigo Maia do Observatório Legislativo para acompanhar as ações dos militares no Estado.

