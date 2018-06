Podcast Legis-Ativo | Intervenção federal no Rio de Janeiro e reforma da previdência: quais as relações?

Os cientistas políticos Humberto Dantas e Vitor Oliveira debatem, no Podcast do Legis-Ativo de hoje, sobre a volta do Congresso Nacional e os caminhos da reforma da previdência. Quais as relações entre a intervenção federal no Rio de Janeiro e a tramitação da pauta, que constitucionalmente não pode ser votada em período de intervenção?

– A gente tem Deputado Federal na cadeia – e estamos aguardando algumas questões adicionais aí na Justiça. Intervenção em um estado com a possibilidade de travar a pauta principal do Governo no Congresso, que implica em uma reforma constitucional – pode parar na Justiça. A gente tem uma Deputada Federal, escolhida para ser Ministra. Tem todo o imbróglio disso: se desiste ou não desiste, se vai ou não vai… Mas, emperrada na Justiça. E a gente tem um programa chamado “Legis-Ativo” – comenta Humberto Dantas.

– Está mais pra Legis-Inativo, né?! – coloca Vitor.

– Não está mais pra Legis-Judiciário?! – provoca Humberto.

Eles comentam sobre pesquisas recentes da Ciência Política que tendem a olhar para o Judiciário como também parte do sistema político, considerando as relações além do Executivo-Legislativo.

Tratam também sobre as recentes críticas trazidas pelas Escolas de Samba sobre a política e o envolvimento dessas escolas também com corrupção e lavagem de dinheiro.

Trazem ainda a notícia da nova colunista do Legis-Ativo, Graziella Testa, doutora em Ciência Política pela USP. Bem-vinda, Graziella!

