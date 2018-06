Na edição de hoje do podcast o cientista política Humberto Dantas grava diretamente de Curitiba com o pessoal do Instituto Atuação, que lança em 06 de junho a primeira edição do Índice de Democracia de Local e conversa com Jamil Assis e Henrique Raskin. Imperdível! Acompanhe o trabalho aqui, assim como ouça a nossa conversa e acesse o curso que Dantas comenta aqui.