Podcast Legis-Ativo | Assassinato de Marielle Franco: qual o símbolo para nossa democracia?

Os cientistas políticos Humberto Dantas e Vitor Oliveira debatem, no Podcast do Legis-Ativo de hoje, sobre o assassinato da vereadora do PSOL-RJ, Marielle Franco e o que isso representa para a democracia do país. Ela se apresentava como “mulher, negra, mãe e cria da favela da Maré”. Ela foi a quinta mais votada da cidade nas eleições de 2016, com 46.502 votos, em sua primeira disputa eleitoral.

“Muita gente era representado por uma pessoa só, o que é muito importante, especialmente em um momento em que se ouve falar tanto que ‘os que estão aí não nos representam’ “, comenta Vitor Oliveira.

Eles debatem as repercussões nos atos pelo país e também nas redes sociais, inclusive de forma negativa, com a divulgação de fake news, e analisam o cenário de violência contra defensores de direitos humanos no Brasil.

Eles comentam ainda, entre outros assuntos, sobre os textos publicados no blog na última semana.

Confira!

Apoio: