Podcast Legis-Ativo | 340 votos favoráveis à intervenção federal: em que bases se dá o apoio do Congresso?

Os cientistas políticos Humberto Dantas e Vitor Oliveira debatem, no Podcast do Legis-Ativo de hoje, sobre a aprovação do Congresso à intervenção federal no Rio de Janeiro. Quais as motivações eleitorais por trás dessa votação?

“Na Câmara, foram 340 votos favoráveis, 72 votos contrários, e uma abstenção. A soma dá 413, que significa 100 ausências (20%) em um momento tão especial para o país”, argumenta Humberto.

Eles comentam ainda sobre a situação do ex-deputado, Paulo Maluf, na cadeia; discutem também casos de renúncias de ministros, em dança das cadeiras em que deixam seus interinos, especialmente em períodos eleitorais.

Confira esses assuntos e mais!

Apoio: