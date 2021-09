Não é mais só sobre você, é sobre nós!

*Texto escrito por Francisco Santos Alvares, Gerente de Design Institucional da Legisla Brasil.

Na última semana tivemos o Dia Internacional da Democracia e imagino que, para aqueles que se interessam pelo “tema”, não foi simples vivenciar o grande questionamento deste modelo e todas as narrativas em disputa no cenário nacional. Também, estamos passando por um momento de país nada trivial em relação aos nossos deveres cívicos e o quanto eles poderiam (ou deveriam) nos mover por um futuro do Brasil que queremos, e isto para mim é a pergunta da vez.

Carrego essa pulga da mobilização atrás da orelha há um tempo e vi na política um espaço meu de mudar no coletivo. Então para essa pergunta da vez penso que uma resposta possível é: Se você também está tão ansioso, incomodada, borbulhando de ideias como eu, talvez devesse trabalhar NA política. Quando eu digo isso, a primeira imagem que me vem é de uma pessoa que responderia a esse chamado com a incerteza de que esse lugar possa ser para “pessoas comuns”.

No ano passado escrevi para este mesmo Blog levantando o questionamento do terrível estigma de que nós nunca fomos ensinados a sonhar com o trabalho na política. Também um chamado à reflexão pessoal. Agora, penso que a conversa dá um passo à frente. Trabalhar com política foge a ser somente um espaço de experimento e motivação pessoal e, sim, passa a ser o lugar onde o seu melhor senso de coletividade e criticismo social ganham forma. Então se tem um lugar onde o seu inconformismo e ação são necessários, a política é o lugar que te abre esse espaço para mudar o jogo.

E então vem mais um desafio: Como chegar lá efetivamente? Poderia até ser óbvio, mas conversar sobre carreira na política é confrontar algumas das mais evidentes rejeições sociais do país hoje. As esperadas rachadinhas da assessoria parlamentar, os funcionários-fantasma e por aí vai. Pelo oposto, te faço um convite para conhecer um outro ângulo do que são os bastidores da política brasileira. Que você mergulhe mais fundo em histórias que quebram essa imagem simplista e superficial da assessoria e conheça quem são as pessoas que fazem dos parlamentos brasileiros a melhor ferramenta de transformação da vida de milhões de pessoas.

Na última segunda-feira (20/09) a Legisla Brasil lançou o primeiro episódio da série Nossas Excelências que conta o que ninguém te mostra sobre os bastidores da nossa política, especialmente no que diz respeito à atuação da assessoria parlamentar. A série traz linhas de contorno incomuns sobre o que é um Despertar Político de cada assessor, até o tamanho das responsabilidades do trabalho desempenhado nos bastidores, o funcionamento real do legislativo e, principalmente, como a política dentro parlamento pauta de fato o futuro do nosso país.

Mais do que um novo ângulo da nossa política, o espaço desenhado pela série é um convite a (re)aprendermos o que é a política e para quem ela serve. Reaprender que não é tudo perfeito, mas que, sim, tem muita gente fazendo coisas grandiosas, pensando e construindo um país diferente. Reaprender também que pode ser através dela que você vai crescer como pessoa (e talvez profissional) e, por fim, que é através dela que você vai conseguir olhar efetivamente para todos nós. Se para pensar em um país melhor, precisamos passar pela política, então que você saiba que também mora em você a possibilidade de fazer esse outro Brasil.