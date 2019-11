Mandato Ativo fará processo seletivo para parlamentares inovadores

SÃO PAULO, SP – A Mandato Ativo, consultoria pioneira em planejamento estratégico voltado para inovação de mandatos parlamentares e partidos políticos, vai abrir um processo seletivo para formação de deputadas e deputados estaduais e federais de todo o Brasil. Informações sobre a seleção serão divulgadas durante o Lançamento dos Planejamentos Estratégicos realizados pela Mandato Ativo em 2019, do qual nossa colaboradora do Legis Ativo Ana Paula Massonetto é cofundadora, hoje, segunda feira, dia 4 de novembro, às 19h, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), em evento exclusivo para parlamentares apoiados e convidados.

A expectativa da Mandato Ativo é selecionar parlamentares de partidos políticos diversificados, que estejam dispostos a planejar diretrizes e práticas inovadoras para os seus mandatos, durante o 1º semestre de 2020. “É desejável e possível aprimorar a governança dos mandatos, fortalecendo a atuação parlamentar para que incidam em políticas públicas efetivas e de qualidade”, explica a administradora pública Ana Paula Massonetto, fundadora da Mandato Ativo, em conjunto com o advogado André Previato e a assessora legislativa Duda Alcantara.

“O Planejamento Estratégico amplia também os canais de participação popular e de transparência dos mandatos, favorecendo o diálogo com a sociedade”, destaca Previato. Pesquisas apontam que 94% dos brasileiros concordam que “os políticos que estão no poder não representam a sociedade”. E 81% concordam que “o problema do país não é o partido A ou B, mas o sistema político” (Ipsos, 2017).

Para a deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP), a parceria foi fundamental. “Finalizamos o nosso planejamento estratégico para os próximos 4 anos após muitas discussões e trabalho. Muito obrigada à Mandato Ativo pela parceria fundamental e ao meu time por acreditar e construir esse sonho comigo. Sabemos onde queremos chegar, seguiremos juntos com esperança e muita garra!”, publicou a deputada em suas redes sociais.

O processo seletivo será aberto a mandatários dos poderes legislativos estaduais e federais, mas quem deseja reinventar a política brasileira também poderá contribuir. Duda explica que “os partidos políticos, organizações da sociedade civil e qualquer cidadão que desejem apoiar esta importante inovação poderão se tornar parceiros ou financiadores da formação”.

No evento do dia 04/11, parlamentares que já contaram com o apoio da consultoria em 2019 apresentarão o planejamento de seus mandatos e identificarão sinergias em atividade coletiva. “Será um evento fora do convencional, pois os parlamentares definirão ações conjuntas ali na hora, com todos os convidados presentes contribuindo também”, afirma a especialista em planejamento estratégico Regina Egger, parceira técnica da Mandato Ativo.

Entre os parlamentares estão o deputado distrital Leandro Grass (Rede-DF), a deputada estadual Marina Helou (Rede-SP), o deputado estadual Renan Ferreirinha (PSB-RJ), a deputada estadual Paulinha (PDT-SC), o vereador Marcos Papa (REDE-SP), além da deputada Tabata, que compõe o Gabinete Compartilhado do Acredito, juntamente com o senador Alessandro Vieira (Cidadania-RS) e o deputado federal Felipe Rigoni (PSB-ES).

“Será uma oportunidade para criarmos um novo campo político focado no método, um campo que consegue desenhar estratégias comuns e traçar caminhos claros para construção do projeto de sociedade que idealizamos”, acredita o deputado Leandro Grass.

Participarão do evento especialistas entrevistados para os planejamentos estratégicos, como a professora Cláudia Costin, na área de educação, e a rede de parceiros técnicos da Mandato Ativo, incluindo os cientistas políticos Humberto Dantas, referência em educação política e coordenador do Legis Ativo, e a Andrea Gozetto, referência em Advocacy. Lideranças de organizações de apoio a candidatos, como a RAPS e o RenovaBR, e de movimentos de renovação, como o Agora! e o Acredito, foram convidados para contribuir com as discussões e conhecer o processo seletivo de 2020.

Evento Mandato Ativo | Planejamentos Estratégicos Legislativos 2019

Com lançamento do Processo Seletivo 2020

Local: Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) | Auditório Franco Montoro

Palácio 9 de Julho – Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – Paraíso, São Paulo – SP

Data: Segunda-feira, dia 4 de novembro de 2019

Hora: 19h

Evento exclusivo para convidados e imprensa.

Site: www.mandatoativo.com.br

Instagram.com/mandatoativo