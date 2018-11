Legis-Ativo | Veja o que movimentou o nosso Legislativo: premiação de boas práticas legislativas, Onyx Lorenzoni, escola sem partido e muito mais!

Na edição de hoje do PODCAST do Legis-Ativo, os cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira vêm de uma forma diferente, para finalizar a semana com os destaques do nosso Legislativo.

Entre os assuntos que você confere está a cerimônia de premiação da 4ª edição do Prêmio Paulista de Boas Práticas Legislativas, que aconteceu na última quinta-feira (22/11), reconhecendo vereadores e Câmaras Municipais que realizaram projetos de destaques. Conheça um pouco mais sobre as iniciativas que receberam o prêmio.

Também está em pauta o polêmico Onyx Lorenzoni e a questão paradoxal do discurso anticorrupção do novo governo.

Sabia que tem deputado estadual de Rondônia aprovando projeto de lei para o uso da bandeira do Império nas escolas? Pois é, parece que as escolas têm sido cada vez mais o foco de projetos polêmico e questionáveis, como o escola sem partido, que é mais um dos temas que você vai conferir aqui.

Acompanhe agora mesmo!