Legis-Ativo | Um olhar crítico para o Parlamento: acompanhe as novidades.

O PODCAST dessa semana do Legis-Ativo traz uma série de temas para a nossa reflexão, com a presença dos cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira.

A edição contempla a surpreendente semana movimentada na Câmara. Para quem achou que seriam dias sossegados, o que se viu foi um quórum suficiente para aprovar medidas como a MP que atende caminhoneiros. Até porque, as campanhas eleitorais começam oficialmente na semana que vem. Enquanto isso, uma análise em questão: como funciona a licença para fazer campanha eleitoral?

E, confira ainda, o debate em torno da compra de votos, voto distritalizado ou preferência por figuras amplas, legislativos estaduais e um levantamento que mostra que parlamentares ou ex-parlamentares predominam nas candidaturas à Presidência da República.

São esses e outros temas que você encontra nesse programa semanal do Legis-Ativo. Aperte o play e acompanhe!