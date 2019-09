Legis-Ativo | Resumo da semana: veto no Carnaval de Salvador, CPI da fake news, queimadas na Amazônia e muito mais!

Está no ar a edição semanal do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, comandado pelos cientistas políticos Humberto Dantas, Graziella Guiotti Testa e Vítor Oliveira, que trazem os temas que mais movimentaram a semana.

Nesta edição, confira a polêmica envolvendo a aprovação feita pelos vereadores de Salvador quanto ao fim do Carnaval na Quarta-feira de Cinzas por motivo religioso. Fique por dentro também de uma análise do caminho eleitoral de Rodrigo Maia, sua atuação, poder e aprovação perante a opinião pública.

E, ainda, temas como: veiculação de propaganda partidária na televisão; os vetos no Congresso versus a situação do Executivo; foro privilegiado; prestação de contas partidária; CPI da fake news; a execução de Marielle Franco e as queimadas da Amazônia – que foram discutidas no Congresso dos EUA.

Aperte o play e confira isso e muito mais! Lembrando que o nosso podcast também pode ser acompanhado nas plataformas de podcasts do Google e no Spotify.