Legis-Ativo | Resumo da semana: Vaza Jato, STF no governo Bolsonaro, impeachment contra Dias Toffoli e muito mais!

Está no ar mais uma edição do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, comandado pelos cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira, que trazem os temas que mais movimentaram a semana.

Entre os temas de destaque estão: a atuação do STF no governo Bolsonaro e a questão da MP das terras indígenas. Você também confere o pedido de impeachment feito pela Janaina Paschoal contra Dias Toffoli. E, ainda, as atualizações sobre a Vaza Jato, a CPI em Sorocaba que cassou o mandato do prefeito José Crespo, além de uma reflexão quanto aos gastos com o Legislativo pelo Brasil.

Aperte o play e confira isso e muito mais! Lembrando que o nosso podcast também pode ser acompanhado nas plataformas de podcasts do Google e no Spotify.