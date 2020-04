Legis-Ativo | Resumo da semana: uma passagem pela política municipal, os trabalhos no Congresso Nacional, o debate sobre os pedidos de impeachment de Bolsonaro e muito mais!

Está no ar a edição semanal do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, no comando dos cientistas políticos Humberto Dantas, Graziella Guiotti Testa e Vítor Oliveira, que trazem os temas que mais movimentaram a semana.

Acompanhe uma passagem pela política municipal e alguns dos casos inusitados que acontecem nela: o episódio da prisão do vereador Paulinho do Raio-X (MDB de Volta Redonda), preso em fragrante sob suspeita de tentar extorquir o prefeito Samuca Silva; e a reivindicação do vereador Audison da Silva Lima (PSB), do município de Aripuanã (MT): ele divulgou um áudio nas redes sociais, dizendo que o coronavírus é apenas uma criação da mídia e da esquerda contra o presidente Jair Bolsonaro. O vereador ainda ressaltou, equivocadamente, que a cidade não pode parar por causa do “mosquito que transmite o coronavírus”, confundindo o vírus com um mosquito.

Fique por dentro também de uma análise sobre o trabalho do Poder Legislativo em tempos de encontros virtuais, além das discussões em torno dos pedidos de impeachment de Bolsonaro: Mourão é a solução?

Além disso, as análises e opiniões aqui contidas dizem respeito aos autores e não representam o posicionamento institucional das organizações apoiadoras, no caso, O Estado de São Paulo, a ONG Movimento Voto Consciente e a Fundação Konrad Adenauer.