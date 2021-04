Legis-Ativo | Resumo da semana: troca ministerial, militares, golpe militar de 1964, assédio sofrido pela deputada estadual Isa Penna, Bia Kicis na CCJ e muito mais!

Está no ar mais uma edição do podcast do Legis-Ativo. Com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, os cientistas políticos Humberto Dantas, Graziella Guiotti Testa e Vítor Oliveira debatem os temas que mais movimentaram o Legislativo nessa semana.

Acompanhe uma análise sobre a troca ministerial feita por Bolsonaro; a polêmica envolvendo a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados; a relação do governo federal com os militares; o caso de assédio que a deputada estadual Isa Penna (PSOL-SP) sofreu por parte do deputado Fernando Cury (Cidadania-SP). E, ainda, o período que muitos insistem em fazer apologia: a ditadura militar, anos sombrios na nossa história, com mortes, torturas, censura e violação do Estado aos direitos humanos, sociais e civis.

Aperte o play e confira isso e muito mais! Lembrando que o nosso podcast também pode ser acompanhado nas plataformas de podcasts do Google e no Spotify, e nossos textos estão disponíveis aqui no blog do Legis-Ativo, no site da Mandato Ativo e da Legisla Brasil. Além disso, as análises e opiniões aqui contidas dizem respeito aos autores e não representam o posicionamento institucional das organizações apoiadoras, no caso, O Estado de São Paulo, a ONG Movimento Voto Consciente e a Fundação Konrad Adenauer.