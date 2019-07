Legis-Ativo | Resumo da semana: Tabata Amaral segue em destaque após votação da reforma da Previdência; projeto de lei para venda de bebidas nos estádios; vale refeição para vereadores e muito mais!

Está no ar mais uma edição do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, comandado pelos cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira, que trazem os temas que mais movimentaram a semana.

No programa de hoje, você confere assuntos como: o caso da Câmara Municipal de Florianópolis, que em 26 segundos aprovou projeto de lei para conceder R$1.000,00 mensais de vale refeição para os vereadores; os processos de impeachment pelo Brasil; a Assembleia Legislativa de São Paulo e o projeto de lei sobre a aprovação da venda de bebidas nos estádios de futebol.

E, ainda, os desdobramentos da votação da reforma da Previdência, principalmente o conflito no PDT, envolvendo os deputados que foram favoráveis, gerando ataques massivos e que tiveram como alvo principal a deputada federal Tabata Amaral.

Aperte o play e confira isso e muito mais! Lembrando que o nosso podcast também pode ser acompanhado nas plataformas de podcasts do Google e no Spotify.