Legis-Ativo | Resumo da semana: reforma da Previdência é aprovada no Congresso; Rodrigo Maia desempenha papel fundamental e a votação causa polêmica entre partidos políticos e seus parlamentares. Confira!

O destaque fica para a votação e aprovação do texto base da reforma da Previdência, que passou pelo Congresso. Desde então, muito mais se falou sobre o assunto e o posicionamento dos partidos políticos e de seus respectivos parlamentares, em especial o voto da deputada federal Tabata Amaral, eleita por São Paulo, favorável à reforma. O episódio frustrou o PDT, partido de Amaral, trazendo para público falas de representantes, como Ciro Gomes, que desaprovaram a conduta da deputada em contrariar a posição do PDT, que havia fechado ser contrário à aprovação da nova Previdência.

Além da Previdência, nossos cientistas políticos falam sobre o risco que Fernando Collor de Mello e o deputado JHS, de Alagoas, correm de perder suas concessões de rádio e televisão. Entenda mais acerca da problemática na relação dos políticos com as concessões de radiodifusão. No PSDB, a sondagem da saída de Aécio Neves do partido. E, ainda, como fica o projeto de Sérgio Moro e o próprio espaço de Moro dentro do governo Bolsonaro.

