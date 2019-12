Legis-Ativo | Resumo da semana: quebra de decoro, tumulto na ALESP, Comitê de Ética e muito mais!

Está no ar a edição semanal do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, comandado pelos cientistas políticos Humberto Dantas, Graziella Guiotti Testa e Vítor Oliveira, que trazem os assuntos que mais movimentaram a semana.

Acompanhe uma análise sobre a confusão na ALESP envolvendo Arthur Mamãe Falei e o conflito com integrantes do PT e PSOL; um debate sobre quebra de decoro; a situação do Comitê de Ética acerca de Eduardo Bolsonaro e suas declarações sobre o AI-5; e conheça a “Pauta Participativa”, do site da Câmara dos Deputados. E, ainda, o caso dos jovens de Paraisópolis, que foram mortos.

