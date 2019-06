Legis-Ativo | Resumo da semana: PSL em conflito, com embate entre Major Olímpio e Joice Hasselmann, CPI da fake news, reforma da Previdência e muito mais!

Está no ar mais uma edição do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente. De forma descontraída e com muita informação, os cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira comandam o programa, atualizando-nos sobre os temas que movimentaram a semana no Legislativo brasileiro.

Entre os assuntos de hoje, o embate entre Major Olímpio e Joice Hasselmann, ambos do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, além dos outros conflitos dentro do Parlamento, bem como os ataques de Alexandre Frota à Sâmia Bomfim. Confira ainda a repercussão sobre a CPI da fake news e as atualizações sobre o a reforma da Previdência.

