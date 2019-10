Legis-Ativo | Resumo da semana: prova do líder no PSL, caminhos do Brexit e muito mais!

Está no ar a edição semanal do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, comandado pelos cientistas políticos Humberto Dantas, Graziella Guiotti Testa e Vítor Oliveira, que trazem os temas que mais movimentaram a semana.

Nesta semana, muita coisa aconteceu. Acompanhe uma análise sobre os conflitos envolvendo o PSL e o presidente Jair Bolsonaro, incluindo a instabilidade na liderança do governo no Congresso, que resultou na troca de Joice Hasselmann por Eduardo Gomes. Fique por dentro também da relação de Bolsonaro com os vetos e as medidas provisórias de seu governo. E, ainda, o status do Brexit: a saída do Reino Unido da União Europeia. Confira como anda o acordo.

Aperte o play e confira isso e muito mais! Lembrando que o nosso podcast também pode ser acompanhado nas plataformas de podcasts do Google e no Spotify. Agora os textos do Legis-Ativo também estão disponíveis no site do Mandato Ativo e do Legisla Brasil.