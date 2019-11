Legis-Ativo | Resumo da semana: prisão em segunda instância, Lula livre, propostas do Ministério da Economia, municípios e estrutura legislativa e muito mais!

Está no ar a edição semanal do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, comandado pelos cientistas políticos Humberto Dantas, Graziella Guiotti Testa e Vítor Oliveira, que trazem os temas que mais movimentaram a semana.

Acompanhe uma análise do caso do ex-presidente Lula, solto no final desta sexta-feira, e a decisão do STF sobre prisão em 2ª instância. Confira também as propostas encaminhadas pelo Ministério da Economia ao longo dessa semana. E, ainda, o caso do senador Izalci Lucas (PSDB-DF) e o seu número exorbitante e a quantidade de pessoas empregadas no seu gabinete.

Os cientistas políticos abordam outros assuntos como os municípios e a estrutura legislativa existente dentro das particularidades de cada um; o caso do vereador do Rio de Janeiro, Marcelino D´Almeida (PP), que se recusou a votar por ser o número 24; e as agressões e ataques que o jornalista Glenn Greenwald sofreu durante o programa da Jovem Pan.

