Legis-Ativo | Resumo da semana: prisão de Michel Temer, embate entre Senado e STF, Rodrigo Maia e Sérgio Moro, visita de Bolsonaro a Donald Trump. Confira isso e muito mais!

Chegou mais uma edição do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente. De forma descontraída e com muita informação, os cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira debatem os assuntos que mais aqueceram a nossa semana no Legislativo brasileiro.

Confira a posse dos deputados na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) e a derrota de Janaina Paschoal, que pleiteou a sua presidência. Fique por dentro também das reflexões sobre acordos políticos, principalmente quando eles ocorrem entre partidos rivais.

O presidente Bolsonaro esteve em visita ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto isso, quem ficou à frente da agenda presidencial foi o seu próprio filho, Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro. Seria uma quase ressurreição da monarquia no Brasil?

Os conflitos também não param. Fique por dentro do embate entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal, e da briga travada entre Sérgio Moro e Rodrigo Maia.

Em uma semana marcada pela prisão do ex-presidente Michel Temer, finalmente foi feito o envio da reforma da Previdência dos militares para o Congresso Nacional, e até tivemos boatos da saída de Joice Hasselmann do PSL.

Aperte o play e confira tudo agora mesmo. O Legis-Ativo também está disponível nas plataformas de podcasts do Google e no Spotify: nos acompanhe semanalmente!