Legis-Ativo | Resumo da semana: popularidade de Bolsonaro, Joice Hasselmann na liderança do governo no Congresso, Hino Nacional com slogan de campanha e muito mais. Acompanhe agora!

Chegou mais uma edição do podcast do Legis-Ativo, na presença dos cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira, com o apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente.

Fique por dentro de como anda a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e confira também uma análise sobre o dinheiro público que é investido nas campanhas eleitorais.

Entre os assuntos em pauta que movimentaram o Legislativo estão: a pesquisa de popularidade de Bolsonaro, a interferência de seus filhos, a dificuldade do major Vitor Hugo em despontar como liderança e o papel de Joice Hasselmann como nova líder do governo no Congresso.

E, ainda, a reforma da Previdência e uma das grandes polêmicas da semana: o pedido do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, para que os alunos fossem filmados cantando o Hino Nacional e o slogan de campanha eleitoral de Jair Bolsonaro.

Como plus: as indefinições no PSDB.

Aperte o play e fique por dentro de tudo agora mesmo!