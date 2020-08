Legis-Ativo | Resumo da semana: pedidos de impeachment pelo Brasil, Maia descarta o impedimento de Bolsonaro, Onyx e caixa dois, caso Queiroz e muito mais!

Está no ar a edição semanal do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, no comando dos cientistas políticos Humberto Dantas, Graziella Guiotti Testa e Vítor Oliveira.

No programa de hoje, nossos especialistas analisam temas como os pedidos de impeachment que têm ocorrido pelo país, com atenção especial aos direcionados ao presidente Jair Bolsonaro, mas que teve a possibilidade de impedimento descartada por Rodrigo Maia. Confira também o acordo que livra Onyx Lorenzoni do crime de caixa dois; o ministro da Cidadania confessou a ilegalidade e pagou multa em troca de fim das investigações. E, ainda, a prisão de Alexandre Baldy, secretário de Transportes licenciado, que foi elogiado pelo governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB). E não poderia faltar o caso Queiroz e os cheques depositados na conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Além disso, as análises e opiniões aqui contidas dizem respeito aos autores e não representam o posicionamento institucional das organizações apoiadoras, no caso, O Estado de São Paulo, a ONG Movimento Voto Consciente e a Fundação Konrad Adenauer.