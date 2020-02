Legis-Ativo | Resumo da semana: pedido de impeachment de Weintraub, reforma tributária, o caso Secom e muito mais!

Está no ar a edição semanal do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente. O programa de hoje é comandado pelos cientistas políticos Humberto Dantas e Graziella Guiotti Testa, que trazem os temas que mais movimentaram a semana.

Acompanhe uma análise sobre a discussão em torno da reforma tributária e o cenário de inovação legislativa que tem estado em debate. Esta semana, o deputado federal Alexandre Frota esteve no noticiário ao reclamar da nomeação de Bolsonaro para o cargo de diretor digital da Secretaria de Comunicação (Secom), divulgando, inclusive, foto íntima do publicitário Luiz Galeazzo. Fique por dentro ainda de uma reflexão acerca da relação entre os Três Poderes e a atuação do Legislativo, incluindo Rodrigo Maia, nas movimentações em prol do impeachment de Abraham Weintraub, ministro da Educação.

