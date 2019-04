Legis-Ativo | Resumo da semana: pedido de impeachment, a não-articulação permanente do governo e muito mais!

Chegou mais uma edição do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente. Os cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira trazem de forma descontraída e com muita informação os assuntos que mais movimentaram o nosso Legislativo nessa semana.

Confira a polêmica sobre o pedido de impeachment do vice-presidente Mourão, feito pelo pastor Marco Feliciano. Acompanhe também as atualizações acerca dos neófitos do governo, a não-articulação permanente do governo e o caso da juíza Selma Arruda, que foi cassada.

Aperte o play e confira isso e muito mais! Lembrando que o nosso podcast também pode ser acompanhado nas plataformas de podcasts do Google e no Spotify.