Legis-Ativo | Resumo da semana: PEC da impunidade e PEC emergencial em discussão, Flordelis é afastada, STJ tem decisão que beneficia Flávio Bolsonaro no caso das “rachadinhas” e muito mais!

Está no ar mais uma edição do podcast do Legis-Ativo. Com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, os cientistas políticos Humberto Dantas, Graziella Guiotti Testa e Vítor Oliveira debatem os temas que mais movimentaram o Legislativo nessa semana.

Acompanhe as movimentações para a PEC da impunidade e a PEC emergencial; fique por dentro também do caso da deputada federal Flordelis (PSD-RJ), afastada pela Justiça do Rio de Janeiro; Flordelis responde a processo por ser a suposta mandante do homicídio do próprio marido. E, ainda, a decisão do STJ que beneficiou Flávio Bolsonaro nas investigações das “rachadinhas”; o preço do diesel; e Roberto Jefferson (PTB) atrás de Daniel Silveira para filiá-lo ao PTB, ainda que o deputado federal, até então do PSL, esteja preso após fazer apologia à ditadura militar e ao AI-5.

Lembrando que o nosso podcast também pode ser acompanhado nas plataformas de podcasts do Google e no Spotify, e nossos textos estão disponíveis aqui no blog do Legis-Ativo, no site da Mandato Ativo e da Legisla Brasil. Além disso, as análises e opiniões aqui contidas dizem respeito aos autores e não representam o posicionamento institucional das organizações apoiadoras, no caso, O Estado de São Paulo, a ONG Movimento Voto Consciente e a Fundação Konrad Adenauer.