Legis-Ativo | Resumo da semana: Paulo Guedes e o Legislativo, impeachment no Caxias do Sul, governo Bolsonaro em 2020 e muito mais!

Está no ar a primeira edição do podcast do Legis-Ativo de 2020, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente. O programa de hoje é comandado pelos cientistas políticos Humberto Dantas, Graziella Guiotti Testa e Vítor Oliveira, que trazem os temas que mais movimentaram a semana.

Acompanhe uma análise sobre Bolsonaro e a falta de diálogo com os líderes partidários, além das rupturas do governo na imagem da presidência da República: possíveis barreiras com a sociedade. Outro tema de destaque é o caso da senadora Selma Arruda (Podemos-MT), conhecida como ‘Moro de Saias’, ela perdeu a cadeira em decisão do TSE de dezembro, mas continua a receber salário de R$ 33,7 mil. E, ainda, o alinhamento e proximidade de Paulo Guedes no Legislativo e o impeachment no Caxias do Sul.

Aperte o play e confira isso e muito mais! Lembrando que o nosso podcast também pode ser acompanhado nas plataformas de podcasts do Google e no Spotify, e nossos textos estão disponíveis aqui no blog do Legis-Ativo, no site do Mandato Ativo e do Legisla Brasil.