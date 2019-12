Legis-Ativo | Resumo da semana: Paulo Freire é criticado por Bolsonaro e recebe homenagem no Senado, saneamento básico em pauta no Congresso e muito mais!

Está no ar a última edição de 2019 do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, comandado pelos cientistas políticos Humberto Dantas e Graziella Guiotti Testa, que trazem os assuntos que mais movimentaram a semana.

Acompanhe uma análise sobre a aprovação do orçamento do ano que vem pelo Congresso, além de conferir uma reflexão sobre o trabalho de Bolsonaro em 2019 e sua relação com o Legislativo. Entre os assuntos de hoje, estão também a pauta do saneamento básico e a entrada de capital privado.

Nesta semana, o noticiário foi movimentado pela família Bolsonaro; Paulo Freire é criticado por Bolsonaro, mas, em contrapartida, recebeu homenagem no Senado. Fique por dentro também do pedido de impeachment de Trump e as movimentações no Brexit.

Aperte o play e confira isso e muito mais! Lembrando que o nosso podcast também pode ser acompanhado nas plataformas de podcasts do Google e no Spotify, e nossos textos estão disponíveis aqui no blog do Legis-Ativo, no site da Mandato Ativo e do Legisla Brasil.