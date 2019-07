Legis-Ativo | Resumo da semana: o Parlamentarismo no cenário internacional, os decretos do governo Bolsonaro, cotas femininas e muito mais!

Está no ar mais uma edição do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, comandado pelos cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira, que trazem os temas que mais movimentaram a semana.

Você acompanha uma análise das eleições e do cenário político na Espanha e Inglaterra: como caminha o Parlamentarismo? E, ainda, a quantidade de decretos do governo Bolsonaro e a polêmica da semana: liderança partidária que cogita a redução das cotas femininas.

Aperte o play e confira isso e muito mais! Lembrando que o nosso podcast também pode ser acompanhado nas plataformas de podcasts do Google e no Spotify.