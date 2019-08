Legis-Ativo | Resumo da semana: o legado dos mandatos legislativos da família Bolsonaro, o custo dos dentes de Feliciano, reforma da Previdência e muito mais!

Está no ar mais uma edição do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, comandado pelos cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira, que trazem os temas que mais movimentaram a semana.

Entre os destaques do programa de hoje, você confere as atualizações sobre o andamento da reforma da Previdência, que agora chega para avaliação do Senado; confira uma análise dos papeis de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre nesse processo. E, ainda, as polêmicas de hoje e do passado no Legislativo: funcionários fantasmas nos mandatos legislativos de Bolsonaro e sua família, além da polêmica da semana envolvendo o custo dos dentes de Marco Feliciano para a Câmara dos Deputados.

Aperte o play e confira isso e muito mais!