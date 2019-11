Legis-Ativo | Resumo da semana: novo partido de Bolsonaro, caso do deputado federal Luiz Philippe, soltura de Lula e muito mais!

Está no ar a edição semanal do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente. O programa de hoje é comandado pelos cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira, que trazem os temas que mais movimentaram a semana.

Acompanhe uma análise sobre o caso do deputado federal Luiz Philippe, Príncipe de Orléans e Bragança, que disse ter sido preterido como vice de Bolsonaro por causa de dossiê falso contra ele. Fique por dentro das movimentações na família Bolsonaro: os caminhos da criação do novo partido, após saída do PSL; e Carlos Bolsonaro, que deixou as redes sociais. Como funciona a criação de um partido político? Entenda os processos. Confira também as atualizações sobre a soltura do ex-presidente Lula e a pergunta: no Brasil, quem de fato interpreta a Constituição?

